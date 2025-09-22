الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بنك المشرق يتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6  بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين غير الرئيسين حسب قيم التداول بتعاملات بداية الأسبوع في البورصة المصرية، وجاءت التفاصيل كالتالي:  


بنك المشرق بقيمة تداول بلغت 16.9 مليار جنيه. 

بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 11.05 مليار جنيه. 

البنك العقاري المصري العربي بقيمة تداول بلغت 7.9  مليار جنيه. 

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه. 

بنك القاهرة بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه. 

البنك العربي الأفريقي بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.   

المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30"

وانخفض  المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 35247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 43309 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 15842 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

أغلق عند هذا المستوى، البورصة تعلن تراجع مؤشر إيجي إكس 30

البورصة تخسر 11 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة المؤشر الرئيسي ايجي اكس المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 المؤشر الرئيسى أول جلسات الأسبوع إيجي إكس 100

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أخبار الاقتصاد اليوم.. 91.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع.. أسعار الذهب في الصاغة اليوم وعيار 24 يسجل 5200 جنيه للجرام

البورصة تربح 22 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، استقرار أسعار الذهب بالصاغة بختام التعاملات، 349.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تتخطى حاجز 3700 دولار للأوقية مع ترقب توجهات الفيدرالي

زد يستضيف الاتحاد السكندري في الظهور الأول لـ تامر مصطفى

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

الطريق للمونديال، موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

طرق يلجأ إليها المسافرون لتجنب دفع غرامات على الوزن الزائد

أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads