مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالإسكندرية

شهدت منطقة العامرية غرب الإسكندرية حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، إثر تصادم مركبتي "توكتوك" مع سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالقرب من دوران التجنيد.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث مروري في الطريق الصحراوي اتجاه العامرية. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن مركبتي "توك توك" كانتا تسيران في الاتجاه العكسي واصطدمتا بسيارة ملاكي، ما تسبب في سقوط ضحايا ومصابين.

 الخسائر البشرية

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين في الحال، بينما أصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

