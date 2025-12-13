الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الافقية على الطرق السريعة.. انحسار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.. كاترين تقترب من الصفر

18 حجم الخط

طقس اليوم، يستمر اليوم انخفاض درجات الحرارة وتنحسر فرص سقوط الأمطار مع انخفاض حدتها، كما تظل الشبورة الكثيفة هي الظاهرة الجوية المستمرة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبارد في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، اليوم السبت، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30 % على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.



انخفاض الرؤية على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبدأت فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي في الساعة التاسعة صباحًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

