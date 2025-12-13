السبت 13 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الفئات المستحقة للحصول كارت الخدمات المتكاملة 2026

بطاقة الخدمات المتكاملة،
بطاقة الخدمات المتكاملة، فيتو
تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن، الفئات المستحقة للحصول كارت الخدمات المتكاملة 2026.

 

ونستعرض خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن الفئات المستحقة للحصول كارت الخدمات المتكاملة 2026.

 

الفئات المستحقة للحصول كارت الخدمات المتكاملة 2026

الإعاقات الحركية: مثل الأشخاص الذين يعانون من شلل أو إصابات تؤثر على قدرتهم على الحركة.

الإعاقات البصرية: الأشخاص الذين يعانون من فقدان كامل أو جزئي للبصر.

الإعاقات السمعية: الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد أو فقدان للسمع.

اضطرابات التوحد.

أمراض الدم المزمنة: مثل أمراض فقر الدم المنجلي وغيرها من الأمراض المزمنة التي تؤثر على الوظائف الجسمانية.

متلازمة داون.

الشلل الدماغي، بالإضافة إلى إعاقات أخرى مختلفة.

 

مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2026

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن كارت الخدمات المتكاملة 2026 يتيح لمستحقيه مجموعة كبيرة من المزايا كالتالي.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- الدمج في المعاهد والجامعات، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

- تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

- الإعفاء من الضرائب.

 

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة  بالرقم القومي من خلال اتباع التالي.

1- الاتصال بالرقم 1444 واختيار خدمات ذوي الإعاقة وكتابة الرقم القومي.

2- الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

كما يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026 من خلال أحد المكاتب بمنطقتك، وإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، ثم اطلب من موظف الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

الفئات المستحقة للحصول كارت الخدمات المتكاملة 2026 الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة ذوى الاحتياجات الخاصة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة

