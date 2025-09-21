جدوى الاعتراف بدولة فلسطين

اليوم أعلنت بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وغدا تعلن فرنسا ذلك ليبلغ عدد الدول التى تعترف بالدولة الفلسطينية أكثر من مائة وخمسين دولة.. وهذا حدث كبير ولكن ثمة خلاف في تقدير أهميته بين اتجاهين:

الأول: يرى أنه حدث ضخم صيغ بدماء أهل غزة، وحدث تاريخي كبير سيكون له تداعياته الإيجابية لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في الاستقلال، والتحرر وبناء دولتهم المستقلة وخطوة مهمة لتحقيق هذه الحقوق المشروعة.

والثاني: يرى أن اعتراف بريطانيا صاحبة وعد بلفور ويليها اعتراف فرنسا لا جدوى له، لأن دولة الاحتلال تسرق أراضي الضفة الغربية، وتمضى فى عملية تهويد القدس الشرقية وسرقة أراضي قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.. بل إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية قررت أن تسرع الخطى في ضم الضفة الغربية.



وأنا لا أوافق على كلا الاتجاهين معا.. إن اعتراف دول غربية كبيرة بالدولة الفلسطينية ليس حدثا عاديا أو بلا قيمة أو جدوى، لكنه يمثل محطة مهمة في مسيرة كفاح الفلسطينيين للحصول على حقهم المشروع في دولة مستقلة.

لكن في ذات الوقت ذلك الإعتراف لا يعني أن الدولة الفلسطينية ستقام غدا أو أن الفلسطينيين سيحصلون على استقلالهم بدون كفاح، أو حتى إن الحرب الوحشية ضد أهل غزة ستتوقف قريبا، أو إن عملية إحتلال مدينة غزة سوف تتوقف فورا.



إن اعتراف الغرب الأوروبي بالدولة الفلسطينية هو خطوة مهمة في كفاح الفلسطينيين لنيل الاستقلال، أما حماية الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية فهو يحتاج لكفاح أكبر ومستمر وتضامن قوى عرب مع الفلسطينيين بالأفعال وليس بالأقوال.

