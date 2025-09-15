الإثنين 15 سبتمبر 2025
تضامن بالكلام !

حدث ما توقعته هنا قبل أيام ولم تأت قمة الدوحة بأي مفاجآت.. نعم لقد توالى إعلان التضامن العربي والإسلامي مع قطر، وتوالى أيضا التنديد باعتداء إسرائيل على قطر، وبأشد العبارات وأبلغ الجمل، وهذا تكرر في قمم سابقة للدول العربية والإسلامية.. ولكن لا جديد حملته القمة بخصوص ما تزعم الدول الاسلامية والعربية أن تفعله، سواء للتضامن مع قطر أو لمعاقبة إسرائيل علي جريمتها.. 

 

كل ما ورد في البيان الختامي للقمة كان هو دعم قطر في كل ما تتخذه للرد على العدوان الإسرائيلي، بينما قطر لم تعلن عن أي رد، وحتى الوساطة مع إسرائيل لم تنسحب منها، وأكدت أنها سوف تواصلها مع مصر وأمريكا.

 
وأيضًا لا يوجد حتى مجرد عتاب لأمريكا على دعمها لإسرائيل، وحمايتها لإسرائيل، فيما تقوم به من عربدة في منطقتنا العربية، بل إن البيان الختامي للقمة استبدل المجتمع الدولي بأمريكا، وطالبه بالتحرك لوقف العربدة الإسرائيلية.. 

وذلك رغم أن الجميع يعرف أن إسرائيل تعربد في منطقتنا تحت حماية أمريكا لها، ونتيجة لدعمها بالسلاح والمال، وأن أمريكا وحدها هي التي تقدر على الضغط على إسرائيل للتوقف عن عربدتها وجرائمها ضد أهل غزة.

 
وهكذا خلى البيان الختامي من أي إشارة بالتلويح  بالإضرار بالمصالح الأمريكية لتتحرك في اتجاه الضغط على إسرائيل حتى ترتدع وتتوقف عن تهديد دول المنطقة، والقتل الجماعي لأهل غزة والتجويع الممنهج لهم والتهجير القسرى لها، والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية. 

روسيا تتحرش بالناتو!

الديون وتخفيضها

وأظن أن أمريكا راضية على نتائج هذه القمة ولا يزعجها بيانها الختامي، ولذلك أخشى أننا سوف نحتاج لتكرارها للأسف مستقبلا.. أما إسرائيل فهى تفعل ما تفعل بتوجيهات أمريكا ذاتها، ولذلك كان يتعين أن تخاطب قمة الدوحة أمريكا مباشرة وبشكل حاسم، لتدرك أنها إذا لم توقف إسرائيل عن غيها فإن مصالحها لدينا سوف تتضرر.. أما التضامن بالكلام فقط فلن يحمى قطر من تهديد نتنياهو لها بتكرار استهدافها مجددا إذا استقبلت قادة حماس! 

إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر