غضب الفقراء!

زرت نيبال منذ عدة سنوات ضمن وفد لمنظمة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا، ولاحظت أن مظهر عاصمتها كاتماندو شديد التواضع، وعندما خَرَجْت من باب المطار صدمتنا مظاهر الفقر المروعة التى رصدتها، وهى صدمة لا تقل عن صدمتي عندما خرجت من باب الطائرة في لاس فيجاس بأمريكا عندما رأيت أجهزة القمار تحيط بجانب الممر الذي نسير فيه لنتم إجراءات خروجنا من المطار!

والتقيت مع وفد منظمة التضامن بالرئيس النيبالي وعزمنا على كورن فيلكس صباحا ولفت إنتباهي أن القصر الرئاسي شديد التواضع جدا فهو بيت مكون من طابقين يشبه أي بيت في حي شعبي بمصر! وإعتبرت ذلك أمرا يتسق مع حالة فقر البلاد في نيبال.. فإن الأغنياء يراعون في تصرفاتهم مشاعر الفقراء حتى لا يستفزونهم بمظاهر الغنى!



لكن ما شهدته نيبال من احتجاجات إتسمت بالعنف كشفت أن الأغنياء فيها تغير سلوكهم ولم يعودوا يراعون مشاعر الفقراء.. لقد بدأت الاحتجاجات رفضا لقرار اتخذته الحكومة بوقف عمل منصات للتواصل الاجتماعىي، وقيل إن الشباب الصغير الذي ينتمي للجيل المسمى جيل زِد هو الذي أشعل الاحتجاجات ومارس أيضا العنف فيها..

وهذا صحيح، ولكن هؤلاء الشباب انتفضوا لانهم كانوا يتداولون معلومات وصور تتعلق بالفساد ومظاهرثراء الأغنياء.. أي أن هـذا أصل الأزمة وسببها..

وهكذا الأغنياء هم الذين حرضوا شباب الفقراء على الخروج للشوارع للإحتجاج وممارسة العنف.. إن الفقراء يكفيهم صعوبات الحياة وبؤسها ولا ينقصهم إستفزاز الأغنياء بالتباهي المكشوف بثراءهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.