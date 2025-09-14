روسيا تتحرش بالناتو!

بعد اختراق المسيرات الروسية أجواء بولندا تكرر المشهد ذاته في رومانيا، وهذا تحرش روسي واضح بحلف الناتو.. وهو تحرش مقصود ومتعمد من قبل بوتين الذي قال ترامب إن صبره نفد منه وأنه في سبيله لفرض مزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا!

والأغلب أن روسيا تختبر بما يفعله الناتو.. وقد تبين لها أن الحلف الغربي مرتبك في ورد فعله لاختراق المسيرات الروسية سماء بولندا ومررت الأمر في رومانيا.. وعزز ذلك رد فعل ترامب أيضا.. فهو لم يستبعد احتمال اختراق المسيرات الروسية عن طريق الخطأ وبشكل غير مقصود أو متعمد!

وربما كان ذلك سببا لضعف رد فعل الناتو، فإن الحلف لن يتخذ خطوة تجاه روسيا لا ترحب بها واشنطن أو تكون غير متحمسة لها رغم أن ترامب نفذ صبره من بوتين ورغم أيضا إعلان ترامب عزمه فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا!

إن ترامب على عكس الاوربيين مازال يأمل في إبعاد روسيا عن الصين التي يعتبرها العدو رقم واحد لأمريكا، بينما أوروبا تعتبر عدوها الأول روسيا لانها تخشاه وتخاف من طموحات بوتين العالمية وتعتقد أنه بعد أوكرانيا يمكن أن يهددها دولة بعد أخرى. وتتبنى كل من ألمانيا وفرنسا هذه الرؤية وكلاهما يتزعمان أوروبا الآن.

ولذلك يعانى الناتو من ارتباك تجاه حادث المسيرات الروسية التى اقتحمت سماء بولندا ثم سماء رومانيا، وبالتالى قد تظهر المسيرات الروسية فى سماء دول أوروبية أخرى وبالدول التي تنتمى لأوروبا الشرقية التى كانت ساحة للنفوذ السوفيتي أيام الاتحاد السوفيتي.

