آخر رفع لسعر البنزين!

لطمأنة الناس قال الدكتور مصطفى مدبولي إن رفع أسعار البنزين سيكون الشهر المقبل وقد يكون الرفع الأخير له.. وبذلك تكون الطمأنة غير كاملة لأن رئيس الوزراء استخدم كلمة قد، وهى تفيد لغويا أن ما يقوله يقع في نطاق الاحتمالات غير المؤكدة.. أي أن رفع سعر البنزين قد يستمر ويتكرر بعد رفعه الشهر المقبل، والذى يتم في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي!



والملاحظ أيضا أن رئيس الحكومة قال أيضا إنه بعد الرفع المقبل لسعر البنزين ستكون هناك آلية لتحديد سعره مستقبلا.. وهذا يعني أن الآلية التى كانت مستقرة تم تعطيلها بعد الاتفاق مع الصندوق، رغم أن رئيس الحكومة أكد أن الصندوق لا يفرض علينا شيئا.

وهو الذى عطل المراجعة الخامسة لاقتصادنا، وضمها للمراجعة السادسة، للتأكد من تنفيذ مطالبه منا، وترتب على ذلك تأجيل شريحة من القرض الذى يقدمه لنا!



ومن ذلك كله نجد أن الشفافية الحكومية ناقصة أو محدودة والصراحة ليست تامة مع الناس، وهذا يؤثر على مصداقية الحكومة للأسف الشديد.



ولا يقتصر ذلك على البنزين وبقية المواد البترولية فقط وإنما يشمل العديد من الملفات من بينها ملف تطوير وسط البلد أو وسط القاهرة، وملف استيراد الغاز من إسرائيل، وملف التضخم، وملف الاقتراض من الخارج وأعباء الديون الخارجية، وملف أيضا الاستثمار الإماراتى تحديدا في مصر.

