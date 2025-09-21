الأحد 21 سبتمبر 2025
حوادث

كشف ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بالشرقية

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام قائد دراجة نارية بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء أثناء سيره بالطريق العام بدائرة محافظة الشرقية.

تفاصيل الفحص

بالفحص، أمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، وتم ضبط قائدها، وهو عامل مقيم بالشرقية وله معلومات جنائية.

اعتراف المتهم والإجراءات المتخذة

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ما صدر عنه كان بسبب مشادة كلامية مع أحد قائدي السيارات حول أولوية المرور.

جرى التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، مع إخطار النيابة العامة للتحقيق.

