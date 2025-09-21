الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شاب على شقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة إثر تعرضها للاعتداء بالضرب على يد شقيقها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقيم بدائرة القسم، وكانت بصحبة شقيقها "المشكو في حقه" وعمتها.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أن خلافًا نشب بينهما بعدما قامت شقيقته بتحريك بعض متعلقاته الشخصية من مكانها، مما أثار استياءه ودفعه للتعدي عليها بالضرب محدثًا إصابتها بتورم في الأذن.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



