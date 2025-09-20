الأحد 21 سبتمبر 2025
تسمم 5 أطفال أشقاء إثر تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج

أصيب 5 أطفال أشقاء من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بمدينة طهطا بسوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

 

كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول كلا من الطفلة سمية محمود رجب 11 عاما والطفلة منار محمود رجب 9 سنوات والطفلة جنا محمود رجب 8 سنوات والطفلة مكة محمود رجب 6 سنوات والطفل صلاح محمود رجب 4 سنوات والجميع من مدينة طهطا تناول طعام فاسد بالمنزل وتم حجز الاطفال بقسم الأطفال بمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 
 

مستشفى طهطا العام مدينة طهطا وجبة طعام فاسدة طعام فاسدة قسم الاطفال الأجهزة الأمنية بسوهاج

