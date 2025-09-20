تسمم 5 أطفال أشقاء إثر تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج

أصيب 5 أطفال أشقاء من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بمدينة طهطا بسوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

تسمم 5 أطفال أسرة فى وجبة طعام فاسدة بسوهاج

كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول كلا من الطفلة سمية محمود رجب 11 عاما والطفلة منار محمود رجب 9 سنوات والطفلة جنا محمود رجب 8 سنوات والطفلة مكة محمود رجب 6 سنوات والطفل صلاح محمود رجب 4 سنوات والجميع من مدينة طهطا تناول طعام فاسد بالمنزل وتم حجز الاطفال بقسم الأطفال بمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.



