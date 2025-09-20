السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فتاة تحاول إنهاء حياتها بـ 50 قرص دواء في سوهاج

صور ارشيفيه
صور ارشيفيه

أقدمت فتاة على الانتحار بتناول 50 قرص دواء بقرية الصوالح بمركز طهطا في سوهاج.   

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغًا من مركز شرطة طهطا يفيد بقيام فتاة بتناول أقراص دواء مجهولة بالمنزل، ووصلت إلى مستشفى طهطا العام في حالة خطيرة، ويجري حاليا علاجها. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.   

تناول أقراص مجهولة مستشفى طهطا العام محافظة سوهاج مستشفى طهطا غرفة عمليات

