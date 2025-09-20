فتاة تحاول إنهاء حياتها بـ 50 قرص دواء في سوهاج

أقدمت فتاة على الانتحار بتناول 50 قرص دواء بقرية الصوالح بمركز طهطا في سوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغًا من مركز شرطة طهطا يفيد بقيام فتاة بتناول أقراص دواء مجهولة بالمنزل، ووصلت إلى مستشفى طهطا العام في حالة خطيرة، ويجري حاليا علاجها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.