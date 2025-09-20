وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الطلاب في أول أيام الدراسة

تفقد سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، عددا من مدارس إدارة طهطا التعليمية، للتأكد من انتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2025 /2026

رافقه خلال الجولة كل من: حسن خلف مدير إدارة طهطا التعليمية، وصباح علي وكيل الإدارة، حيث استهل الزيارة بمدرسة الشهيد هشام جابر بكر الابتدائية بالصوامعة، حيث تم استقبال التلاميذ بالورود وكلمات الترحيب والتهنئة ببداية العام الدراسي، في أجواء يسودها الفرح والانضباط.

وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد

وخلال كلمته، قدم وكيل المديرية التهنئة للعاملين بالمدرسة والتلاميذ وأولياء الأمور، مشيدًا بما تحقق من أعمال الإحلال والتجديد بالمدرسة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ عليها لتظل بيئة تعليمية جاذبة، مع التشديد على توفير الرعاية والاهتمام الكامل للتلاميذ وضمان بيئة آمنة وصحية.

كما تفقد مدرسة عباس بخيت الإعدادية ومدرسة الشهيد علاء البنا الابتدائية، حيث تابع انتظام الدراسة بالفصول، خاصة الصفوف الأولى، واطمأن على تسليم الكتب الدراسية وسد العجز وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي لضمان انطلاق العملية التعليمية في أجواء مستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.