إزالة 1763 تعديًا على أراضي الدولة والزراعة في سوهاج

جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 1763 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك من خلال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 30 أغسطس الماضي وحتى الآن.

 إزالة 1763 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 237 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، ومباني بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 22780 مترا مربعا، وتم التعامل مع 1143 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 383 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 12 فدانا و19 قيراطا.

 

وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

 

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.

