ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهولة المصدر بسوهاج

قامت مديرية التموين بسوهاج، بحملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهود المصدر، و657 كرتونة مقلدة لزيت الطعام التمويني.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة لعملهم ومكافحة جرائم الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر.

ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهولة المصدر و657 كرتونة مقلدة لزيت التموين بسوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه الحملات استهدفت محلات بيع الأسمدة الزراعية، والسوبر ماركت، وأسفرت الحملات عن ضبط 3 محلات بيع اسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير بكمية مضبوطات ۸۱ طنا، كما تم ضبط 2 طن علف حيوانى بدون فواتير ومجهول المصدر بإحدى قرى مركز جهينة.

وأضاف التونى أنه تم أيضا ضبط عدد ٦٥٧ كرتونة زيت باجمالى ٧٨٨٤ زجاجة زيت تقليد العلامة التجارية الخاصة بمصنع الهدرجة التي تقوم بتعبئة زيت الطعام المخصص للبطاقات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.