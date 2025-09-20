السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهولة المصدر بسوهاج

الأسمدة
الأسمدة

قامت مديرية التموين بسوهاج، بحملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهود المصدر، و657 كرتونة مقلدة لزيت الطعام التمويني.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة لعملهم ومكافحة جرائم الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر.

ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهولة المصدر و657 كرتونة مقلدة لزيت التموين  بسوهاج

 

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه الحملات استهدفت محلات بيع الأسمدة الزراعية، والسوبر ماركت، وأسفرت الحملات عن ضبط 3 محلات بيع اسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير بكمية مضبوطات ۸۱ طنا، كما تم ضبط 2 طن علف حيوانى بدون فواتير ومجهول المصدر بإحدى قرى مركز جهينة.

وأضاف التونى أنه تم أيضا ضبط عدد ٦٥٧ كرتونة زيت باجمالى ٧٨٨٤ زجاجة زيت تقليد العلامة التجارية الخاصة بمصنع الهدرجة التي تقوم بتعبئة زيت الطعام المخصص للبطاقات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

