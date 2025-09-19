الجمعة 19 سبتمبر 2025
السيطرة على حادث تسريب غاز بمدينة ناصر بسوهاج (صور)

جانب من تفقد مكان
جانب من تفقد مكان تسريب

شهدت مدينة ناصر بجوار سور الاستاد الرياضي حادث تسريب غاز، وقام الأهالي بإبلاغ الأجهزة المعنية.

وانتقل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وأوضحت إدارة الأزمات بحي شرق سوهاج أنه تم على الفور فرض كردون أمني بالشوارع المحيطة وتأمين المنطقة، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات. 

كما تواجدت فرق الحماية المدنية، وشرطة المرور، وقسم ثان سوهاج، ومسؤولو الحي، وجارٍ المتابعة لحظة بلحظة.

وخلال متابعته الميدانية، وجّه المحافظ جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للسيطرة على الموقف، مع الحرص على عدم انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن المنطقة، وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

 

وشدّد المحافظ على استمرار تواجد الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لحين انتهاء أعمال التأمين، وإخلاء الموقع من المارة والسيارات، وغلق جميع المحابس، مع متابعة غرفة العمليات على مدار الساعة لحين تمام السيطرة على الموقف

