استعدادا للعام الدراسى

رفع عينات مياه الشرب من المدارس بسوهاج للتأكد من مطابقتها للمواصفات

جانب من عملية قياس
جانب من عملية قياس المياه

 كشف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن رفع عينات مياه شرب من المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، ورفع عينات من الخزانات العلوية للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وتم تشكيل لجان متابعة للتأكد من وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمدارس والمعاهد الأزهرية 

رفع عينات مياه الشرب من المدارس بسوهاج للتأكد من مطابقتها للمواصفات  

 وأوضح الكيميائى منصور صابر على، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المعامل والجودة، أنه تم رفع عينات مياه شرب من مصادر المياه والخزانات العلوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لإجراء الفحص الكيماوى والبكتريولوجى والميكروسكوبى للعينات للتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية للمياه المنتجة.

توصيل خدمات مياه الشرب لعدد 6 مدارس جديدة دخلت الخدمة هذا العام

 وأشار المهندس أحمد على، رئيس قطاع المشروعات، إلى أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه للمدرسة اليابانية بجهينة ومدرسة محمد حكيم بادفا ومدرسة نجع السطح بمركز سوهاج ومدرسة نجع العرب سلمى ومدرسة نجع الهريف بأخميم ومدرسة الشهيد هشام جابر بكر بطهطا.

