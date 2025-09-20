قرار جديد بشأن بطل واقعة سكب الجاز على الخبز بالشرقية

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، نجل صاحب مخبز بقرية طحلة بردين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الاتهامات الموجهة للمتهم

ويواجه المتهم تهمة سكب مادة "الجاز" على حمولة خبز معدة للبيع للأهالي قبل ضبطه، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار عاجل من النيابة ضد أبطال فيديو سكب السولار على الخبز بالشرقية

أمرت النيابة العامة بالشرقية في وقت سابق بإخلاء سبيل سائق التروسيكل وزوجته، فيما قررت التحفظ على صاحب المخبز ونجله لحين ورود تحريات المباحث في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول مقطع فيديو يُظهر سكب سولار على أرغفة خبز داخل تروسيكل.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بـ الشرقية، وتبين وجود خلافات بين طرفي المشاجرة، وتم ضبطهما.

فيديو سكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 15 سبتمبر الجاري حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بين طرف أول: (مالك مخبز، ونجله "يستقلان دراجة نارية " – مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وطرف ثان: (بائع متجول، زوجته "يستقلان مركبة تروسيكل" – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) لوجود خلافات سابقة بينهم قام على إثرها الطرف الأول بسكب كمية من السولار على الخبز المتواجد بمركبة التروسيكل الخاص بالطرف الثاني لإتلافه.

