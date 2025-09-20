قصر العيني يستضيف امتحان البورد الأوروبي للتخدير بتنظيم كامل لأول مرة

استضافت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، امتحان الجزء الأول من البورد الأوروبي للتخدير، وذلك داخل مركز التعليم المتطور (LRC)، بمشاركة نحو 180 طبيبًا من جنسيات مختلفة.

ورغم أن هذا الامتحان الدولي سبق وأن أُقيم داخل قصر العيني في مرات سابقة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيمه بالكامل من خلال الكلية، وبإشراف مباشر من كوادرها، بدءًا من الإعداد وحتى التنفيذ، وفقًا للمعايير الأوروبية المعتمدة.

تقييم الكفاءة المهنية والمعرفية لأطباء التخدير

يُعد امتحان البورد الأوروبي للتخدير من أبرز الامتحانات التخصصية في مجال التخدير على المستوى الدولي، ويُشرف عليه المجلس الأوروبي للتخصصات الطبية (UEMS) من خلال الجمعية الأوروبية للتخدير (EBA). ويهدف إلى تقييم الكفاءة المهنية والمعرفية لأطباء التخدير، بما يضمن التميز الأكاديمي والسريري في هذا المجال الحيوي.

أُقيم الامتحان تحت إشراف الدكتور محمد عبد الرؤوف، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم السابق بكلية طب قصر العيني، وبحضور الدكتور Amr Abd El Aal ممثلًا عن الجانب الأوروبي، ومشاركة نخبة من الأساتذة المصريين من بينهم الدكتور يحيى خاطر، والدكتور ماهر فوزي، والدكتورة جيهان الخولي، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم بقصر العينى، واللواء طبيب ياسر محمد شفيق، أستاذ التخدير وعلاج الألم بالأكاديمية الطبية العسكرية ومساعد مديرها للتخطيط والشؤون التعليمية، والدكتورة هالة الجندي، أستاذ التخدير بكلية طب طنطا.

وتولى مركز التعليم المتطور (LRC) بكلية طب قصر العيني، بإشراف الدكتور محمود الفقي، مسؤولية الإعداد والتنظيم الكامل للامتحان، من خلال توفير البنية التحتية والتقنية والمعايير اللوجستية المطلوبة، بما يحقق تجربة امتحانية متميزة تتماشى مع متطلبات البورد الأوروبي.

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات: إن استضافة الكلية لهذا الامتحان الدولي يمثل تأكيدًا جديدًا على ريادة قصر العيني الأكاديمية والمهنية، وقدرته المؤسسية على تنظيم فعاليات تعليمية دولية رفيعة المستوى، مؤكدا أن الكلية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم التميز الطبي والبحثي، وتعزيز انخراطها في المنظومة العالمية للتعليم الطبي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرؤوف: "إن نجاح قصر العيني في تنظيم امتحان البورد الأوروبي للتخدير بكامل تفاصيله، وبكوادره وإمكاناته، هو إنجاز يعكس تطور المؤسسة واستعدادها لاحتضان الفعاليات العالمية.

فيما أعربت الدكتورة جيهان الخولي، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، عن فخرها باستضافة هذا الحدث العلمي المهم داخل القسم، مشيرة إلى أن تنظيم الامتحان بهذا المستوى يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات الكلية، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات التعليمية الدولية.

وعبّر ممثلو الجانب الأوروبي والضيوف المشاركون عن إعجابهم الشديد بمستوى التنظيم، وجودة التسهيلات، ودقة تنفيذ مراحل الامتحان، وهو ما يعكس الكفاءة المؤسسية العالية التي يتمتع بها قصر العيني، ويعزز من مكانته على الخريطة الأكاديمية العالمية.

