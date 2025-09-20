ضبط 4 أشخاص لتعاطيهم المخدرات وبحوزتهم كلب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بعض الأشخاص وهم يتعاطون المواد المخدرة وبحوزتهم كلب.

وأفادت التحريات بأنه تم تحديد وضبط 4 أشخاص – اثنان منهم لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهم الكلب الظاهر في الفيديو، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

ضبط 4 أشخاص لتعاطي المخدرات بحوزتهم كلب في الجيزة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة للحفاظ على سلامته.

