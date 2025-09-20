المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة عامل بالإكراه وإصابته في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من أحد الأشخاص بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، ليلا بمنطقة دار السلام.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استوقف المجني عليه حال سيره بالطريق العام بقصد الاستيلاء منه على ما معه من متعلقات وانهال عليه ضربا فأحدث به عدة إصابات في أنحاء جسده واستولى على متعلقاته وفر هاربا.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقي بلاغا من المستشفي العام يفيد باستقبال شاب مصاب بجروح وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين سرقة المجني عليه من قبل عاطل.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين أن له معلومات جنائية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

