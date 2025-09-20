السبت 20 سبتمبر 2025
الحبس 6 أشهر لتشكيل عصابي بتهمة سرقة البطاريات في الزيتون

قضت محكمة جنح الزيتون،  بالحبس 6 أشهر لتشكيل عصابي بتهمة سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة الزيتون. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من أكتر من شخص أفادوا باكتشافهم سرقة بطاريات سيارتهم عقب ركنها فى الشارع. 

علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات  السيارات، وبيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في القبض على المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين.

وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنح.

