القبض على مزارع ونجله بتهمة التعدي على آخرين بعصا خشبية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مزارع ونجله لقيامهم بالتعدى على عامل ونجله بالضرب باستخدام عصا خشبية بسبب خلافات بينهم على الجيرة الزراعية بـ الدقهلية.

فيديو مشاجرة بالعصي الخشبية في الدقهلية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخرين باستخدام عصا خشبية بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 سبتمبر الجارى تلقي مركز شرطة المنزلة بلاغا من (عامل "له معلومات جنائية" ونجله – مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتضرره من (مزارع " له معلومات جنائية"، نجله– مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه ونجله بالضرب بإستخدام عصا خشبية، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما فى حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

