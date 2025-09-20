وضعت وزارة الداخلية، خطة أمنية شاملة تستهدف تأمين سير العملية التعليمية بجميع المحافظات، وضمان تهيئة بيئة آمنة للطلاب وهيئات التدريس؛ في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد اليوم السبت.

حضور أمني ومروري مكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح مصدر أمني، أن الخطة اعتمدت على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تكثيف الوجود الأمني والمروري بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد، وتنظيم الحركة المرورية لتفادي التكدسات، فيما يرتكز المحور الثاني على الجانب الوقائي من خلال التوسع في الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة بما يضمن الحفاظ على أرواح الطلاب وسلامتهم.

وأضاف المصدر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه كافة القطاعات الأمنية المعنية ببذل أقصى الجهود لنشر الطمأنينة بين الطلبة وأولياء الأمور والعاملين في قطاع التعليم، والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يعكر صفو العملية.

