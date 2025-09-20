السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حضور أمني ومروري مكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد

حضور أمني ومروري
حضور أمني ومروري مكثف بمحيط المدارس والجامعات، فيتو

وضعت وزارة الداخلية، خطة أمنية شاملة تستهدف تأمين سير العملية التعليمية بجميع المحافظات، وضمان تهيئة بيئة آمنة للطلاب وهيئات التدريس؛ في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد اليوم السبت.

 

حضور أمني ومروري مكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح مصدر أمني، أن الخطة اعتمدت على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تكثيف الوجود الأمني والمروري بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد، وتنظيم الحركة المرورية لتفادي التكدسات، فيما يرتكز المحور الثاني على الجانب الوقائي من خلال التوسع في الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة بما يضمن الحفاظ على أرواح الطلاب وسلامتهم.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

ضبط قائد سيارة ملاكي بتهمة طمس لوحاتها المعدنية بالبحيرة

وأضاف المصدر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه كافة القطاعات الأمنية المعنية ببذل أقصى الجهود لنشر الطمأنينة بين الطلبة وأولياء الأمور والعاملين في قطاع التعليم، والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يعكر صفو العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية العام الدراسي الجديد انطلاق العام الدراسي الجديد انطلاق العام الدراسي المدارس والجامعات اللواء محمود توفيق سير العملية التعليمية محيط المدارس والجامعات والمعاهد

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

ضبط قائد سيارة ملاكي بتهمة طمس لوحاتها المعدنية بالبحيرة

القبض على مزارع ونجله بتهمة التعدي على آخرين بعصا خشبية بالدقهلية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ظهور عامل تحت تأثير المخدرات في الجيزة

القبض على عاطل بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار بالخصوص (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعاطي مخدرات بالقليوبية وتضبط المتهمين

استعدادا للعام الجديد، الداخلية توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالإسكندرية وتضبط أطرافها

الأكثر قراءة

رقمها ظهر في إعلان "الدباغ"، اليوم أولى جلسات تعويض سيدة بـ 20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك

تحرير 40 محضرا في حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بالوادي الجديد

السحب تزحف نحوها الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار متفاوتة الشدة

سعر السمك اليوم، البوري والكابوريا بـ 240 جنيها والبلطي يصل إلى 80 بعد الارتفاع

حضور أمني ومروري مكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الموضوع خلص ولكن، المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض 6 أكتوبر (فيديو)

ديربي الميرسيسايد وقمة آرسنال والسيتي، مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads