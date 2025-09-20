حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة مع بداية العام الدراسي الجديد

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، شهدت شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، حركة مرورية متوسطة إلى كثيفة على بعض المحاور الرئيسية، مع انسياب الحركة في معظم الطرق الأخرى.

أكد مصدر أمني مسؤول أن أجهزة المرور كثفت التواجد على المحاور الرئيسية لتسهيل وصول الطلاب والمعلمين إلى المدارس والجامعات بأمان، كما تم تنسيق إشارات المرور الذكية للتعامل مع الكثافات المتوقعة.

حالة المرور على المحاور الرئيسية:

الصحراوي: كثافة متوسطة مع انسياب الحركة في الاتجاهين، مع زيادة الإشراف على مناطق المدارس.

الطريق الدائري الإقليمي: حركة مرورية كثيفة خاصة في مناطق التقاطعات، مع وجود انتشار أمني لتسهيل المرور.

محور 26 يوليو: كثافة مرورية متوسطة، مع انتظام الحركة بعد الفجر، وزيادة التواجد الأمني عند المدارس.

شارع صلاح سالم: انسياب الحركة بشكل جيد، مع وجود بعض الكثافات عند مناطق التقاطع مع محاور رئيسية أخرى.

محاور حي المعادي والزهراء: حركة مرورية متوسطة مع انتشار الخدمات المرورية لتسهيل وصول الطلاب.

نتائج الحملات خلال يوم واحد:

تحرير 320 مخالفة مرورية متنوعة، ضبط 15 سيارة مخالفة للوقوف في الممنوع، متابعة 1200 مركبة للتأكد من استيفاء شروط الترخيص والفحص الفني.

استمرار الحملات المرورية:

تستمر الحملات المرورية المكثفة على مدار اليوم لضمان انسياب الحركة ورفع أي سيارات تعيق المرور، مع تقديم الدعم الكامل لسائقي السيارات ومرتادي الطرق خلال ساعات الذروة الصباحية للمدارس.

