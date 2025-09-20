الداخلية تبدأ خطة تأمين المدارس وتوسع مبادرة توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

مع انطلاق العام الدراسي الجديد صباح اليوم السبت، بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ خطة شاملة لتأمين العملية التعليمية، لضمان بيئة آمنة للطلاب والمعلمين، وبث روح الطمأنينة في نفوس الجميع.

الداخلية تبدأ خطة تأمين المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وأكد مصدر أمني أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه القيادات الأمنية على مستوى الجمهورية بجولات تفقدية لمتابعة حالة التأمين بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، والتأكد من تنفيذ الخطط بدقة، وتهيئة المناخ المناسب للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.

وأشار المصدر إلى تكثيف الحضور الأمني والمروري حول المدارس والطرق المؤدية إليها، مع إقامة ارتكازات أمنية وتمشيط الطرق لمواجهة أي طوارئ، بمشاركة الشرطة النسائية، والتأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات وسائقيها.

توسع مبادرة توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

وفي الوقت نفسه، شهدت منافذ ومكتبات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، مع جودة مرتفعة وتدرج في الأسعار يناسب جميع الفئات.



وتشارك في المبادرة 55 سلسلة تجارية، 117 مكتبة، 113 شادرًا رئيسيًّا وفرعيًّا، و114 قافلة متحركة، بإجمالي 2931 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما واصلت الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا ضمن منظومة "أمان"، إضافة إلى تجهيز وإهداء حقائب مدرسية للأطفال الأكثر احتياجًا، لإدخال البهجة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي.

