السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة على مواقف سيارات الأجرة

مدير أمن الفيوم يقود
مدير أمن الفيوم يقود حملة علي المواقف، فيتو

قاد اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، حملة مكبرة  على مواقف السيارات الأجرة، بهدف التأكد من التزام السائقين بتعليمات ادارة المرور، ومنع تكدس الركاب بموقف المحافظات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوجه الطلاب الي جامعاتهم بأكتوبر والقاهرة الكبرى، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

 التحقق من التزام السائقين بالتعريفة

وفاجأ مدير أمن الفيوم السائقين بسؤال مباشر لعدد من الركاب عن قيمة الأجرة المسددة،  في خطوة عملية تهدف إلى التحقق من مدى التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية، وضمان عدم استغلال المواطنين، خاصة في ظل زيادة الإقبال على المواصلات مع بداية العام الدراسي.

و شدد مدير أمن الفيوم على قيادات وضباط المرور بضرورة تكثيف الحملات المرورية المستمرة داخل المواقف وعلى الطرق الرئيسية، لضبط أي مخالفات ومنع تجاوزات السائقين، للخفاظ على استقرار تعريفة المواصلات وحماية حقوق المواطنين، التي تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل و"توك توك" بالفيوم

إخماد حريق بمنزل ريفي بإحدي قرى الفيوم

وأشار مدير امن الفيوم، إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمرورية هو السبيل لتحقيق انضباط كامل في قطاع النقل، بما يسهم في راحة الطلاب وأولياء الأمور خلال رحلاتهم اليومية من وإلى المدارس والجامعات.

الفيوم استغلال المواطنين التزام السائقين بالتعريفة المقررة الحملات المرورية العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد حماية حقوق المواطنين مدير أمن الفيوم مواقف سيارات الاجرة

