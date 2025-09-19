إخماد حريق بمنزل ريفي بإحدي قرى الفيوم

تمكنت قوات الدفاع المدني بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب بأحد المنازل بقرية حرفوش التابعة لمركز الفيوم، اليوم الجمعة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلي المنازل المجاورة، وقد أسفر الحريق عن نفوق الماشية الموجودة بحظيرة المواشي الملحقة بالمنزل

حريق في منزل ريفي

وكانت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارًا يفيد باندلاع النيران بمنزل ريفي بقرية حرفوش التابعة لمركز الفيوم، وانتقلت على الفور قوة من إدارة الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة، دون وقوع أي إصابات، وقد أسفر الحريق عن نفوق الماشية.

وحرر مركز شرطة الفيوم محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

