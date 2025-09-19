مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل و"توك توك" بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل، بقرية الروبيات بدائرة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والمصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

تصادم بقرية الروبيات

تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مصاب وجثة، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين تصادم موتوسيكل وتوك توك، على طريق جرين الروبيات، بدائرة المركز، ما تسبب في مصرع قائد الموتسيكل "أحمد. ش.ع. ع" 38 سنة، ويقيم بقرية الروضة، وإصابة "شعبان. س" 50 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.