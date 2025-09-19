الجمعة 19 سبتمبر 2025
مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل و"توك توك" بالفيوم

تصادم موتوسيكل بـتوك
تصادم موتوسيكل بـ"توك توك"، فيتو

لقي شاب من الفيوم  مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل، بقرية الروبيات بدائرة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والمصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

 

تصادم بقرية الروبيات

 تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم،  إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مصاب وجثة، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 وتبين تصادم موتوسيكل وتوك توك، على طريق جرين الروبيات، بدائرة المركز، ما تسبب في مصرع قائد الموتسيكل "أحمد. ش.ع. ع" 38 سنة، ويقيم بقرية الروضة، وإصابة "شعبان. س"  50 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

 

مفاجأة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالفيوم

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

