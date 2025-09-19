لخلاف على قطعة أرض، إصابة مزارع في مشاجرة بالشوم في الفيوم

أصيب مزارع من الفيوم، في مشاجرة مع أبناء عمومته، بسبب الخلاف على قطعة أرض، بعزبة جبريل، بدائرة مركز سنورس، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وحالته العامة سيئة.

مشاجرة بين أبناء العمومة

كان اللواء احمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع مشاجرة، بدائرة المركز، ويوجد مصابون، وعلى في الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين أبناء عائلة واحدة، بسبب خلافات قديمة علي قطعة أرض، وتطورت المشاجرة الي استخدام الشوم والعصي، ما تسبب في إصابة أحدهم باشتباه كسر في عظام الجمجمة واشتباه نزيف على الصدر والبطن، وكسر في الحوض، وحالته حرجة، وتم تحويله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على عص وشوم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ على طرفي المشاجرة، ووضع المصاب تحت حراسة الأجهزة الأمنية، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

