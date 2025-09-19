الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لخلاف على قطعة أرض، إصابة مزارع في مشاجرة بالشوم في الفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

أصيب مزارع  من الفيوم، في مشاجرة مع أبناء عمومته، بسبب الخلاف على قطعة أرض، بعزبة جبريل، بدائرة مركز سنورس، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وحالته العامة سيئة.

مشاجرة بين أبناء العمومة

كان اللواء احمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع مشاجرة، بدائرة المركز، ويوجد مصابون، وعلى في الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين  أن مشاجرة  نشبت بين أبناء عائلة واحدة، بسبب خلافات قديمة علي قطعة أرض، وتطورت المشاجرة الي استخدام الشوم والعصي،  ما تسبب في إصابة أحدهم باشتباه كسر في عظام الجمجمة واشتباه نزيف على الصدر والبطن، وكسر في الحوض، وحالته حرجة، وتم تحويله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على عص وشوم.

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل و"توك توك" بالفيوم

مفاجأة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ على طرفي المشاجرة، ووضع المصاب تحت حراسة الأجهزة الأمنية، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اشتباه نزيف اصابة مزارع سيارات الإسعاف مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام مركز شرطة سنورس

مواد متعلقة

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

شاب يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في الفيوم

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الفيوم

إصابة شابين إثر انقلاب موتوسيكل في الفيوم

مصرع شاب من الفيوم في حادث انقلاب موتوسيكل

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

بن شرقي وتريزيجيه في الهجوم، تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

دجلة يقفز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

للمرة الثانية، استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

مع اقتراب انعقاد الفصل التشريعي الثاني، ما خطوات اختيار رئيس مجلس الشيوخ؟

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads