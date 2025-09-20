أخبار مصر: بدء الدراسة بـ 12 محافظة، اعترافات مثيرة في "سرقة إسورة المتحف المصري"، دعوة أممية لدول العالم بمواجهة إسرائيل

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جرس الحصة ضرب، انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 محافظة

ينطلق اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2025-2026، في عدد من محافظات الجمهورية.

الموضوع خلص ولكن، المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض 6 أكتوبر (فيديو)

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تطورات أزمة سحب أرض النادي بـ 6 أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان.

البرتغال تحدد موعد اعترافها بدولة فلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مساء الجمعة أن البرتغال ستعترف رسميًّا الأحد المقبل بـدولة فلسطين.

من دمغها إلى صهرها، اعترافات المتهمين الثالث والرابع في قضية "إسورة المتحف المصري"

ما زالت قضية سرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري المعروفة إعلاميًّا بـأسورة المتحف المصري تشغل رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع وحبس المتهم الثاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبس المتهمة الأولى 15 يومًا في قضية سرقة الإسورة الملكية من المتحف المصري.

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

اتشحت مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية بالسواد حزنًا على واقعة مذبحة نبروه والتي أقدم خلالها أب على إنهاء حياة أبنائه الثلاثة وألقى بنفسه أسفل عجلات قطار طلخا بعد محاولة قتل زوجته.

بعد خلافه مع الديمقراطيين، ترامب لا يستبعد إغلاق الحكومة الأمريكية

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، احتمال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويلها مؤقتًا.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب العربية والأوروبية.

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ليسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

جوائز "نوبل" الساخرة تكرم أصحاب أغرب البحوث والاختراعات

حصلت اختراعات من بينها طلاء الأبقار بخطوط الحمير الوحشية لإبعاد الذباب عنها، وطهو الصلصة الإيطالية من دون تكوُّن كتل، على مكافآت نسخة ساخرة من جوائز "نوبل"، تحتفي بالبحث العلمي ولكن بطريقة مرحة.

بعد تحريض ترامب، تعرض محطة أخبار تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار (صور)

بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحريض على القنوات التي تغطي أخباره بشكل سلبي، تعرض مبنى محطة أخبار محلية تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار.

رقمها ظهر في إعلان "الدباغ"، اليوم أولى جلسات تعويض سيدة بـ 20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك

تنظر المحكمة المختصة "دائرة التعويضات"، لنظر أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من سيدة ضد رئيس نادي الزمالك بصفته والمسؤول الإعلامي بالنادي، تطالب فيه بتعويض مدني 20 مليون جنيه، عن الأضرار النفسية والمعنوية بسبب ظهور رقمها في الإعلان الترويجي الخاص بتقديم لاعب الفريق عدي الدباغ.

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا ناريًّا إلى الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الأهلي ضد سيراميكا، أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

الاعتراف بفلسطين، جوتيريش يطالب دول العالم بعدم الخوف من رد فعل إسرائيل الانتقامي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوكالة "فرانس برس" الجمعة إن العالم يجب ألا "يخشى" خطر ردود أفعال إسرائيل، في ظل حربها المستمرة في غزة وسعيها لضم الضفة الغربية.

اليوم، الحكم على التيك توكر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها علي التيك توكر المعروف بـ خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور.

طبقت من قبل على ميلانيا، ترامب يفرض رسوما جديدة على هذه الفئة من التأشيرات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إعلانًا يتطلب رسومًا سنوية جديدة قدرها 100 ألف دولار لطلبات الحصول على تأشيرة "إتش- 1 بي"، ضمن تغييرات أخرى على برنامج العمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذي خضع للتدقيق من جانب الإدارة.

رسميا، تامر مصطفى مديرا فنيا للاتحاد السكندري

تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع تامر مصطفى، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لأحمد سامي، الذي تم إنهاء عقده بسبب تراجع النتائج.

اليوم، بدء الحجز الإلكتروني واختيار شقق "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

يبدأ اليوم السبت 20 سبتمبر الحجز الإلكتروني واختيار شقق بيتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج، للمتقدمين ومسددي جدية الحجز.

