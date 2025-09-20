السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد إيفرتون

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب العربية والأوروبية.

 

موعد مباريات دوري أدنوك للمحترفين

العين ضد خورفكان

الساعة:  4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1+ أبو ظبي الرياضية 1

دبا الفجيرة ضد اتحاد كلباء

الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 2+ أبو ظبي الرياضية 2

النصر ضد شباب الأهلي

الساعة: 7.15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1+ أبو ظبي الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد إيفرتون

الساعة:  2.30م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

برايتون ضد توتنهام

الساعة: 5م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

مان يونايتد ضد تشيلسي

الساعة:  7.30م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

فولهام × برينتفورد – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS 2

بيرنلي × نوتينجهام فورست – الخامسة مساء

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد – الخامسة مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ

الساعة:  4.30م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أم بي سي أكشن.

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت × رين – السادسة مساء

بريست × نيس – الثامنة مساء

لانس × ليل – العاشرة مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا × جنوى – الرابعة مساء

فيرونا × يوفنتوس – السابعة مساء

أودينيزى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

 

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الحزم ضد الفتح

الساعة:  6.40 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 3

النجمة ضد الاتحاد

الساعة: 6.40 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 2

النصر ضد الرياض

الساعة: 9م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي دوري روشن السعودي دوري ادنوك للمحترفين ليفربول ضد إيفرتون مواعيد مباريات الدوري الانجليزي مواعيد مباريات الدورى

مواد متعلقة

علي ماهر: كنا قريبين من التعادل مع الأهلي ولا تعليق على ركلة الجزاء

وليد صلاح الدين: تجديد العقود بيد الأهلي مش اللاعبين وهذه قصة سفر زيزو للعلاج (فيديو)

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

شاهد، اعتراضات لاعبي سيراميكا على حكم مباراة الأهلي بعد رفض احتساب ركلة جزاء

بعد ثلاثية الزعيم بالشوط الأول، أهلي جدة يخطف التعادل من الهلال بالدوري السعودي

تشابي ألونسو يرد على إهانات الجماهير

مدرب تشيلسي ينتقد أداء مانشستر يونايتد قبل مواجهة الغد

رغم نجاحه مع باريس سان جيرمان، رغبة غريبة للويس إنريكي

الأكثر قراءة

رقمها ظهر في إعلان "الدباغ"، اليوم أولى جلسات تعويض سيدة بـ 20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

سعر السمك اليوم، البوري والكابوريا بـ 240 جنيها والبلطي يصل إلى 80 بعد الارتفاع

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

اليوم، محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين، هل يحسم كبير الأطباء الشرعيين القضية

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد إيفرتون

تفعيل أنظمة دفاع جوي أم صاروخ باليستي جديد، مقذوفات تضيء سماء إيران، ماذا حدث؟

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads