مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب العربية والأوروبية.

موعد مباريات دوري أدنوك للمحترفين

العين ضد خورفكان

الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1+ أبو ظبي الرياضية 1

دبا الفجيرة ضد اتحاد كلباء

الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 2+ أبو ظبي الرياضية 2

النصر ضد شباب الأهلي

الساعة: 7.15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1+ أبو ظبي الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد إيفرتون

الساعة: 2.30م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

برايتون ضد توتنهام

الساعة: 5م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

مان يونايتد ضد تشيلسي

الساعة: 7.30م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

فولهام × برينتفورد – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS 2

بيرنلي × نوتينجهام فورست – الخامسة مساء

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد – الخامسة مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ

الساعة: 4.30م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أم بي سي أكشن.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت × رين – السادسة مساء

بريست × نيس – الثامنة مساء

لانس × ليل – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا × جنوى – الرابعة مساء

فيرونا × يوفنتوس – السابعة مساء

أودينيزى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الحزم ضد الفتح

الساعة: 6.40 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 3

النجمة ضد الاتحاد

الساعة: 6.40 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 2

النصر ضد الرياض

الساعة: 9م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.