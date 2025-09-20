السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، الحكم على التيك توكر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور

التيك توكر خالد الرسام،
التيك توكر خالد الرسام، فيتو

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها علي التيك توكر المعروف بـ خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور.
 

محاكمة التيك توكر خالد الرسام

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على التيك توكر المعروف بـ خالد الرسام، بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر المعروف بـ خالد الرسام، بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.


اشتراكات في قنوات رياضية

وقال المحامي في بلاغه: هذا الشخص هو من أسوأ الشخصيات الموجودة على تطبيق التيك توك، لما يقدمه من أفعال منافية للآداب والتلفظ بألفاظ نابية خلاف ترويجه للعلاقات المحرمة بدون زواج، على غرار من يدعو إلى المساكنة، والمقاطع البسيطة المعروضة حاليًّا هي جزء بسيط مما يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأضاف المحامي: الأمر الذي يعد معه مرتكبًا لجريمة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء منصة بدون ترخيص لتسهيل ارتكاب جرائمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيك توكر خالد الرسام خالد الرسام الحكم علي التيك توكر خالد الرسام محاكمة التيك توكر خالد الرسام نشر الفسق والفجور

مواد متعلقة

بحوزته سلاح ناري وحشيش، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر خالد الرسام (فيديو)

القبض على البلوجر خالد الرسام في المنيا بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب العامة

الأكثر قراءة

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

من دمغها إلى صهرها، اعترافات المتهمين الثالث والرابع في قضية "إسورة المتحف المصري"

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads