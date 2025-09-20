السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

رقمها ظهر في إعلان "الدباغ"، اليوم أولى جلسات تعويض سيدة بـ 20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك

رقم سيدة ظهر في إعلان
رقم سيدة ظهر في إعلان "الدباغ"، فيتو

تنظر المحكمة المختصة "دائرة التعويضات"، لنظر أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من سيدة ضد رئيس نادي الزمالك بصفته والمسؤول الإعلامي بالنادي، تطالب فيه بتعويض مدني 20 مليون جنيه، عن الأضرار النفسية والمعنوية بسبب ظهور رقمها في الإعلان الترويجي الخاص بتقديم لاعب الفريق عدي الدباغ.

 

سيدة تقاضي نادي الزمالك

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 5025 “مدني”، أنه وفق السياسة الدعائية من قبل نادي الزمالك، لإحدى صفقاته في شراء أحد اللاعبين الجدد "عدي الدباغ " المنضم حديثًا لصفوف فريق كرة القدم، نشر نادي الزمالك من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بتاريخ 8-5-2025، فيديو خاص بإعلان التعاقد مع لاعبه الجديد عدي الدباغ.

