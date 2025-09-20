الموضوع خلص ولكن، المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض 6 أكتوبر (فيديو)

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تطورات أزمة سحب أرض النادي بـ 6 أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان.

وقال شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، عبر قناة “mbc مصر”: ”احنا متواصلين مع وزارة الإسكان، وقدمنا ملفًا كاملًا بصحة موقفنا وتأكدوا أن موققنا سليم وأوراقنا أيضًا، ومنتظرين قرارهم بعودة الأرض”.

وأضاف: “مفيش خلاف بينَّا وبين الوزارة، وأوضحنا أن موقفنا سليم وصحيح ومفيش نقطة خلافية، وإن كل ما فعلناه كان بعد قرارات من الوزارة”.

وتابع: "نأمل أن الرد قريبًا، وننتهز هذه الفرصة لنتوجه لفخامة الرئيس أن يصدر قرارًا بعودة الأرض ما دام الأمر قانوني ولا توجد مخالفات، عندنا يقين أن الأرض ستعود”.

وردًّا على سؤال هل الأرض تم بناء كمبوند بها أو يوجد نشاط استثماري؟ أجاب شعيب: "كلام غير موجود ولم يتم تخصيص جزء ككمبوند، إنما هناك جزء استثماري بنسبة 15 ٪ وعلشان نبني منها مشروع النادي وفي موافقات بذلك من كل الجهات ومفيش مخالفة وتحسب للنادي أنه يفكر في فكرة تساعد”.

واختتم: "هل في مخالفات يحاسب المجلس وبناء عليه تم تحويله للنيابة؟ بعض الأشخاص تقدم ببلاغ واحنا قدمنا طلب إنه ينتقل لنيابة الأموال العامة، وقُلنا إننا على أتم الاستعداد للحضور مفيش أي أخطاء، كل إجراءات كانت بقرارات من الوزارة".

