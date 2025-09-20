طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا ناريًّا إلى الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الأهلي ضد سيراميكا، أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز.



هجوم ناري من عمرو أديب

قال عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة “mbc مصر”: "هناك ضربة جزاء واضحة، لأن لاعب الأهلي دفع لاعب سيراميكا".

وأضاف: "رغم رؤية الحكم للعبة في الفيديو والتأكد من وجود ركلة جزاء بعد إعادة اللعب 4 أو 5 مرات، إلا أنه رفض احتسابها".

وتابع: "أرجو أن يتم توضيح الأمر لنا، لماذا يحدث هذا، ومرت المباراة بشكل طبيعي دون أي هجوم على الحكم الذي أخطأ، وجماهير الأهلي خرجت سعيدة دون أي مشاكل طب قولوا لنا فيه إيه".

وشهدت مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، اعتراضات من جانب لاعبي سيراميكا بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق.

لقطة نادرة الحدوث 😲



الفريقان يطالبان بركلة جزاء ولكن بعد العودة للفار تستمر مباراة الأهلي وسيراميكا دون احتساب مخالفة ❌ pic.twitter.com/Yn92e6kgsL — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 19, 2025

ورفض الحكم محمود وفا، احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا، رغم تدخل حكم الفيديو وطلبه مراجعة لعبة بها شك لصالح الفريق الضيف.

الأهلي تقدم في منتصف الشوط الأول عن طريق محمود تريزيجيه، ثم شهدت الدقيقة 40 لقطة مثيرة للجدل عندما تعرض إسلام عيسى لاعب سيراميكا لعرقلة داخل منطقة الجزاء، من جانب ياسر إبراهيم لاعب الأهلي.



وقرر حكم الفيديو استدعاء محمود وفا لمراجعة اللعبة، بعد تدخل ياسر إبراهيم ودفعه للاعب إسلام عيسى.

لكنه بعد مشاهدتها قرر الحكم محمود وفا استئناف اللعب دون احتساب أي مخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.