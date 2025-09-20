بعد خلافه مع الديمقراطيين، ترامب لا يستبعد إغلاق الحكومة الأمريكية

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، احتمال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويلها مؤقتًا.



وقال ترامب للصحفيين: "سنواصل التفاوض مع الديمقراطيين، لكن أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة لبعض الوقت".

وكان مجلس الشيوخ قد صوَّت، يوم الجمعة، ضد مشروع قانون الموازنة المؤقتة الذي كان يتيح تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر، إذ صوّت لصالحه 44 سيناتورًا، فيما عارضه 48.



يُذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة تبدأ في الأول من أكتوبر، وفي حال لم يقر الكونغرس على الأقل قرارًا قصير الأمد للإنفاق، ستضطر المؤسسات الفيدرالية إلى تعليق أعمالها إلى أجل غير مسمى.

