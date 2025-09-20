بعد تحريض ترامب، تعرض محطة أخبار تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار (صور)

بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحريض على القنوات التي تغطي أخباره بشكل سلبي، تعرض مبنى محطة أخبار محلية تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار.

وأفادت شرطة مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا أنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، أطلقت ثلاث رصاصات على الأقل على المبنى الذي يضم قناة إي بي سي 10، وهي قناة إخبارية محلية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرصاصات أطلقت من سيارة أثناء مرورها، فيما أوضح الضابط أنتوني جامبل أنها أصابت نافذة بمبنى المحطة الإخبارية.

وأكدت الشرطة عدم وجود أي معلومات أو دوافع مشبوهة.

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان هذا العمل مستهدفا أم عشوائيا، ولكن ما يمكنني قوله هو أن محققينا يعملون في موقع الحادث، وسيتابعون التحقيقات بينما نحاول معرفة المسؤول عن ذلك".

ويأتي إطلاق النار في الوقت الذي أعلنت فيه المحطة أن المتظاهرين تجمعوا خارجها يوم الخميس للتنديد بقرار قناة إي بي سي بسحب برنامج جيمي كيميل بسبب تعليقات حول اغتيال تشارلي كيرك.

وقالت شرطة ساكرامنتو إنها لم تتوصل بعد إن كان إطلاق النار الذي وقع بعد ظهر الجمعة مرتبطًا بالحادثة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيلغي تراخيص البث التلفزيوني للشبكات التي تغطي أخباره بشكل سلبي، بعد يوم واحد من تعليق قناة "إيه بي سي" برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمى.

وقال ترامب عن شبكات البث خلال رحلة عودته من لندن: "إنهم لا يقدمون لي سوى دعاية سيئة أو تغطية إعلامية سيئة، أعني أنهم يحصلون على ترخيص، وأعتقد أنه ربما حان الوقت لسحب ترخيصهم".

كما دعا قناة NBC التلفزيونية إلى إيقاف برنامج الصحفي سيث مايرز كما فعلت قناة ABC مع برنامج جيمي كيميل بعد أن أثار جدلًا بسبب تعليقاته حول مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

