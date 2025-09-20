السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ليسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة تتهاوى، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم الخميس 18-9 - 2025 بمحافظة البحيرة


الطقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  23  ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة  36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة  35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33  , المحسوسة 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة  الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39
 

