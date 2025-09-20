السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، تامر مصطفى مديرا فنيا للاتحاد السكندري

تامر مصطفى، فيتو
تامر مصطفى، فيتو

تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع تامر مصطفى، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لأحمد سامي، الذي تم إنهاء عقده بسبب تراجع النتائج.

واعتذر محمد يوسف عن عدم تدريب الاتحاد وتمسك بالاستمرار في منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، متخوفًا من فكرة العودة للعمل في منصب المدير الفني بسبب ظروفه الصحية.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى إجراءات إنهاء التعاقد مع أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام نادي كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

كما قرر المجلس إيقاف مستحقات فريق الكرة، وخصم 10% من قيمة عقود جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج كذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

