طرد وهدف ملغٍ، سموحة يخطف فوزا صعبا من حرس الحدود بالدوري المصري

خطف فريق سموحة فوز صعب من حرس الحدود بهدف دون رد بلقاء الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري على استاد برج العرب.

أحرز هدف سموحة بابا بادجي في الدقيقة 29

مباراة سموحة وحرس الحدود

جاء الشوط الأول متوسط المستوي، وشهدت الدقيقة 14 خروج روقا لتلقي العلاج بعد سقوطه.

وفي الدقيقة 16 تبديل اضطراري في صفوف الحرس بخروج روقا ودخول محمد بيومي.

وهدف ملغى لسموحة في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

وافتتح سموحة التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق بادجي من ضربة راس.

وراجع حكم المباراة تقنية الفيديو لإحتمال وجود ركلة جزاء من نصيب حرس الحدود، وبعد مراجعة حكم اللقاء تقنية الفيديو يشير الى وجود ركلة جزاء لصالح حرس الحدود بسبب وجود لمسة يد على عبد الرحمن عامر.

وفي الدقيقة 84 أهدر محمد حمدي زكي ركلة جزاء لفريق حرس الحدود بعد تصدي رائع من أحمد ميهوب.

وفي الدقيقة 90 بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب أتدجيكو سامادو لاعب سموحة بعد التدخل العنيف على لاعب حرس الحدود ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين حيث احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع

ترتيب سموحة وحرس الحدود

وظل رصيد حرس الحدود 8 نقاط وارتفع رصيد سموحة الي 13 نقطة

تشكيل سموحة امام حرس الحدود

أحمد ميهوب - هشام حافظ - محمد دبش - عبد الرحمن عامر - عمرو السيسي - سمير فكري - خالد الغندور - أتيدجيكو سامادو - بابي بادجي - صامويل أمادي - محمد رجب.

تشكيل حرس الحدود امام سموحه

محمود البدري - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - محمد روقا - محمود الزنفلي - أحمد الشيخ - عمر سافيولا - مؤمن عوض - محمد النيجلي - محمد حمدي زكي.

