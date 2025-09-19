سموحة يواجه حرس الحدود الليلة فى الدوري

يستضيف فريق سموحة في الثامنة مساء، اليوم نظيره حرس الحدود، في مواجهة ساحلية مثيرة بين أبناء الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على استاد برج العرب، حيث يبحث كل منهما عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين أوضاعه في جدول ترتيب الدوري.

خاض سموحة 6 مباريات منذ بداية دوري الموسم الجاري، فاز خلالهم في مباراة واحدة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مواجهة أخرى، وسجل لاعبو سموحة 4 أهداف واهتزت شباكهم بأربعة أخرى، ليصل رصيده إلى 7 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، كان فريق حرس الحدود قد نجح في حصد 3 نقاط ثمينة بالجولة الماضية، بعدما فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من الوعكة الصحية التي تعرض لها مدربه عبد الحميد بسيوني خلال المباراة، والتي خضع على أثرها لعملية جراحية، ليتولى الجهاز الفني المعاون إدارة اللقاء.

وخاض فريق حرس الحدود 5 مباريات في دوري الموسم الجاري ببطولة دوري نايل، فاز خلالهم في مباراتين، وتعادل في مثلهما وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل لاعبو الحدود 4 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى، ليصل رصيد الفريق إلى 8 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.