رياضة

مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام زد في الدوري الممتاز

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نادي زد في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة زد

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

موعد مباراة بيراميدز وزد 

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة من مساء الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة نادي زد، في إطار بطولة الدوري المصري.

 

مباراة بيراميدز وزد

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلًّا الترتيب التاسع برصيد 8 نقاط بينما يحتل زد الترتيب الـ7 برصيد 9 نقاط.

كما يدخل اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

