تأكد غياب أحمد سامي عن مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش بالدوري

تأكد غياب أحمد سامي مدافع فريق نادي بيراميدز عن المباراة المقبلة في الدوري المصري بسبب الإيقاف.

وحصل أحمد سامي على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة زد بالجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب أحمد سامي عن المواجهة المقبلة لبيراميدز في الدوري أمام طلائع الجيش والمحدد لها ٢٧ سبتمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي.

مباراة بيراميدز وزد

وما زال التعادل يسيطر علي مواجهة بيراميدز ونادي زد باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من كلا الفريقين ورغم الاستحواذ النسبي لفريق بيراميدز إلا أنه فشل في ترجمة ذلك إلى أهداف.

وتوقف المباراة في الدقيقة 43 لإصابة مروان حمدي لاعب بيراميدز وأحمد طارق لاعب زد بعد اصطدام هوائي قوي بينهما.

تشكيل بيراميدز في مواجهة زد

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

مباراة بيراميدز وزد

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلًّا الترتيب التاسع برصيد 8 نقاط بينما يحتل زد الترتيب الـ7 برصيد 9 نقاط.

كما يدخل اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

