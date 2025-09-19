الجمعة 19 سبتمبر 2025
ماجد سامي يحتفي بوادي دجلة بعد تقدمه للمركز الثالث

ماجد سامي، فيتو
احتفي ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة بفريق كرة القدم، بعد تقدمه للمركز الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز في أول موسم له بعد عودته للدوري بعد غياب.

ونشر ماجد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"ما أحلى الفوز…وادي دجلة كالعادة بيقدم أحلى كورة في مصر"

 

 

وادي دجلة وطلائع الجيش 

وواصل فريق وادي دجلة، انتصاراته بالفوز على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان وادي دجلة سجل هدفا في الشوط الأول، لكن تم إلغاؤه بسبب وجود خطأ على لاعب الغزلان. 

ونجح فرانك بولي هدف الفوز لصالح وادي دجلة في الدقيقة 86. 

ترتيب وادي دجلة وطلائع الجيش في الدوري 

وبتلك النتيجة يحتل وادي دجلة المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل وادي دجلة ضد طلائع الجيش

وكان تشكيل وادي دجلة كالتالي: عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقى - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج - أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - عبد العاطي - محمود دياسطي - يوسف ويا - أحمد فاروق.

تشكيل طلائع الجيش ضد وادي دجلة 

وكان تشكيل طلائع الجيش كالتالي: عمرو طارق - محمد فتح الله جمعة - حسام السويسي - علي حمدي - محمد شعبان - غيث المدادحة - حامد الجابري - مصطفى الخواجة - خالد عوض - أحمد علاء - إسماعيل أوجورو.

الدورى المصرى الممتاز وادي دجلة ماجد سامي مالك اندية وادي دجلة وادي دجلة وطلائع الجيش

