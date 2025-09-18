الخميس 18 سبتمبر 2025
الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وزد بالدوري المصري (صور)

محمد الشيبي، فيتو
محمد الشيبي، فيتو

 اختير النجم الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة زد بالدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وصنع هدف الفوز وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز الذي رفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

 

مباراة بيراميدز وزد 

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على ضيفه فريق زد بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

سجل مصطفى زيكو هدف بيراميدز في الدقيقة 73.

 

مباراة بيراميدز وزد

جاء اللقاء متوسط المستوى من كلا الفريقين ورغم الاستحواذ النسبي لفريق بيراميدز إلا أنه فشل في ترجمة ذلك إلى أهداف حتى جاءت الدقيقة 73

وشهدت الدقيقة 73 إحراز بيراميدز هدفه وهدف المباراة الوحيد من كرة عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى زيكو برأسية قوية اصطدمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما يقع زد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط. 

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة زد

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

 

تأكد غياب أحمد سامي مدافع فريق نادي بيراميدز عن المباراة المقبلة في الدوري المصري بسبب الإيقاف.

وحصل أحمد سامي على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة زد بالجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب أحمد سامي عن المواجهة المقبلة لبيراميدز في الدوري أمام طلائع الجيش والمحدد لها ٢٧ سبتمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي.

