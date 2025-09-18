مودرن سبورت يخطف تعادلا ثمينا من إنبي في الدوري الممتاز

خطف فريق مودرن سبورت تعادلا صعبا في الوقت بدل الضائع من فريق إنبي بهدفين لكل فريق في لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة إنبي مودرن سبورت

جاء الهدف التقدم النبي من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنبي من الطرف الأيسر عن طريق مروان داوود على رأس محمد شريف حتحوت الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 52 جاء هدف التعادل لمودرن سبورت من تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق محمود ممدوح لترتطم بالدفاع وحاول إيبا تسديد الكرة لتصل إلى حسام حسن الذي سددها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 78 أحرز إنبي هدفه الثاني من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق أحمد صبيحة ليسدد يوسف أوبابا الكرة داخل الشباك

وفي الدقيقة 94 خطف مودرن سبورت هدف التعادل من تمريرة سحرية من إيبا من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى محمود ممدوح الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

تشكيل إنبي أمام مودرن سبورت

وأعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه البترولي لمواجهة مودرن سبورت

تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، محمود شعبان، أحمد يوسف.

خط الوسط: وليد علي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، آدم رجم، رشاد المتولي.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

وجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد، محمد دسوقي، حسام حسن، عماد حمدي، علي زعزع، غنام محمد، محمود ممدوح، أرنولد إيبا، علي فوزي.

موقف مودرن سبورت وإنبي في الدوري الممتاز قبل مباراتهما

وخاض إنبي حتى الآن 7 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في 4 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة، ليصل رصيده إلى 10 نقاط.

وخاض مودرن سبورت 7 مباريات حتى الآن في الدوري الممتاز، فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر في مواجهتين، ليصل رصيده إلى 11 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.