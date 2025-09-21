بوصفات طبيعية سريعة المفعول، كيف تحافظين على بشرتك في فصل الخريف؟

العناية بالبشرة في بدايات فصل الخريف، مع الانتقال من حرارة الصيف ورطوبته إلى اعتدال الخريف ونسائمه الباردة، تتعرض البشرة لتغيرات مفاجئة قد تؤدي إلى فقدان ترطيبها الطبيعي أو زيادة حساسيتها أو ظهور مشكلات مثل البثور والجفاف والتشققات.





في هذه الفترة تحديدًا، تحتاج البشرة باختلاف أنواعها إلى روتين عناية متوازن يعتمد على مواد طبيعية آمنة تغذيها وتحميها من آثار تغير الطقس.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه مع بداية الخريف، تحتاج كل بشرة إلى عناية خاصة تتناسب مع طبيعتها لمواجهة التغيرات المناخية.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الاعتماد على المواد الطبيعية في روتين العناية بالبشرة يُعد خيارًا صحيًا وآمنًا، حيث يمد البشرة بالعناصر الغذائية اللازمة من دون آثار جانبية ضارة.



وفيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، كيفية العناية بأنواع البشرة المختلفة في بدايات الخريف، مع التركيز على أبرز المكونات الطبيعية المفيدة لكل نوع.



أولًا: روتين العناية بالبشرة الدهنية

العناية بالبشرة الدهنية

البشرة الدهنية من أكثر الأنواع تأثرًا بالتغيرات المناخية، حيث يؤدي انخفاض الحرارة وانخفاض الرطوبة إلى اختلال في إفراز الزيوت. قد تبدو في بعض الأحيان أكثر لمعانًا بسبب محاولة الغدد تعويض الجفاف، بينما في أوقات أخرى قد تعاني من قشور خفيفة على سطحها.

لذلك، يُنصح بالاعتماد على مواد طبيعية متوازنة تنظف المسام بعمق دون تجريدها من زيوتها الطبيعية. من أبرز هذه المواد: الطين الأخضر، الذي يُستخدم كماسك طبيعي يمتص الدهون الزائدة وينظف البشرة من الشوائب. أيضًا، يُعد ماء الورد خيارًا رائعًا كتونر طبيعي يساعد على توازن الـpH وتهدئة الالتهابات.

أما الترطيب فيفضل أن يكون باستخدام مكونات خفيفة غير دهنية مثل جل الألوفيرا، الذي يمنح البشرة رطوبة من دون انسداد المسام. ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى روتين العناية، إذ يعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا ويساعد على تقليل ظهور الحبوب التي تكثر في فترة تغير الفصول.

من النصائح العملية: غسل الوجه مرتين يوميًا فقط لتجنب تحفيز الغدد الدهنية، وتطبيق ماسك الطين مرة إلى مرتين أسبوعيًا، مع استخدام مقشر طبيعي مثل خليط السكر مع العسل لإزالة الخلايا الميتة بلطف.

ثانيًا: روتين العناية بالبشرة الحساسة

العناية بالبشرة الحساسة

البشرة الحساسة تواجه تحديات كبيرة في بداية الخريف، حيث يتغير الطقس بسرعة وتزداد عوامل التهيج مثل الهواء البارد والجاف. هذه البشرة تميل إلى الاحمرار والالتهاب بسهولة، وأحيانًا تصاب بالحكة أو الشعور بالشد.

لحمايتها، يجب اختيار مكونات طبيعية مهدئة ولطيفة. يُعتبر الشوفان من أفضل الخيارات، حيث يمكن طحنه وإضافته إلى الماء الدافئ لعمل ماسك أو غسول يهدئ الاحمرار ويقلل الالتهابات. كما أن العسل الطبيعي يُعد مضادًا للبكتيريا ومرطبًا رائعًا، حيث يكوّن طبقة واقية خفيفة تحافظ على رطوبة البشرة.

كذلك يُوصى باستخدام ماء البابونج كتونر طبيعي، لما له من خصائص مهدئة تقلل التهيج. أما الترطيب، فيمكن الاعتماد على زيت اللوز الحلو المخفف، إذ يمنح البشرة تغذية عميقة دون أن يسبب انسدادًا للمسام.

ومن المهم تجنب المواد القاسية أو المقشرات الخشنة، والاعتماد بدلًا من ذلك على أقنعة طبيعية بسيطة مثل خليط الزبادي مع الخيار المبشور، الذي يرطب ويهدئ في الوقت ذاته. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل غسل الوجه بماء فاتر فقط وتجنب المياه الساخنة التي تزيد من تهيج البشرة الحساسة.

ثالثًا: روتين العناية بالبشرة المختلطة

البشرة المختلطة

البشرة المختلطة هي الأصعب من حيث العناية، لأنها تجمع بين الدهنية في منطقة الـT (الجبين والأنف والذقن) والجافة أو العادية في باقي الوجه. ومع بدايات الخريف، قد تواجه صاحبات هذا النوع من البشرة تحديات مزدوجة: جفاف في بعض المناطق وزيادة لمعان أو بثور في مناطق أخرى.

لحل هذه المعادلة، من الأفضل تقسيم الروتين إلى مرحلتين. مثلًا، استخدام الطين الأبيض على منطقة الجبين والأنف والذقن للتحكم في الإفرازات الدهنية، بينما يُستخدم على الخدين والجزء الجاف ماسك مرطب مثل خليط الأفوكادو مع العسل.

للتنظيف اليومي، يُعتبر الغسول الطبيعي المصنوع من جل الألوفيرا مع قطرات من زيت اللافندر خيارًا ممتازًا لأنه ينظف بلطف ويرطب في الوقت ذاته. أما التونر، فيمكن استخدام ماء الورد على كامل الوجه لتوحيد التوازن.

وفيما يتعلق بالترطيب، يُفضل اختيار منتجات طبيعية بتركيبة خفيفة مثل زيت الجوجوبا، الذي يعد من الزيوت الأقرب لطبيعة الزيوت التي تفرزها البشرة. يُستخدم بكمية قليلة جدًا، حيث يرطب المناطق الجافة ويساعد على ضبط الزيوت في المناطق الدهنية.

من النصائح الإضافية: عدم الإفراط في التقشير والاكتفاء بمرة أسبوعيًا باستخدام مقشر طبيعي مثل الشوفان المطحون مع اللبن، مع التركيز على وضع ماسكات مختلفة حسب حاجة كل منطقة من الوجه.

رابعًا: روتين العناية بالبشرة الجافة

البشرة الجافة

في بداية الخريف، تصبح البشرة الجافة أكثر عرضة للتشققات وفقدان المرونة بسبب قلة الرطوبة في الجو. وتزداد معاناة أصحاب هذا النوع من البشرة مع الهواء البارد الذي يسحب ما تبقى من الترطيب الطبيعي.

لذلك، لا بد من الاعتماد على مكونات طبيعية مرطبة وعميقة. يُعتبر زيت الزيتون من أفضل الخيارات، حيث يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تساعد على إصلاح الحاجز الجلدي. كما أن زبدة الشيا غنية بالفيتامينات والدهون الصحية، وهي ممتازة لترطيب البشرة الجافة وتغذيتها.

كذلك، يمكن عمل ماسك طبيعي باستخدام خليط العسل مع زيت جوز الهند، الذي يمنح البشرة نعومة ويحميها من التشقق. أما التنظيف، فيُفضل أن يكون باستخدام الحليب أو غسول لطيف مصنوع من ماء الورد والشوفان المطحون، لتجنب إزالة الزيوت القليلة المتبقية في البشرة.

للتقشير، يُنصح باستخدام السكر البني مع زيت اللوز مرة كل أسبوع، بهدف التخلص من الخلايا الميتة التي تجعل البشرة باهتة. أيضًا، لا بد من شرب كميات كافية من الماء وتناول أطعمة غنية بالأوميغا 3 مثل بذور الكتان والجوز لدعم الترطيب من الداخل.

خامسًا: روتين العناية بالبشرة العادية

البشرة العادية

البشرة العادية تُعد الأكثر توازنًا من حيث إفراز الدهون والترطيب، لكنها مع ذلك ليست محصنة ضد تقلبات الخريف. قد تعاني من بعض الجفاف أو فقدان النضارة إذا لم يتم الاهتمام بها بشكل جيد.

للحفاظ على توازنها، يكفي اتباع روتين يعتمد على مواد طبيعية بسيطة. على سبيل المثال، يمكن استخدام الخيار كقناع مرطب ومنعش، بينما يعمل العسل على تغذية البشرة ومنحها إشراقة طبيعية. كما يُعتبر زيت الأرغان خيارًا رائعًا للترطيب، لأنه غني بفيتامين E ويمنح نعومة من دون أن يثقل البشرة.

التنظيف يمكن أن يتم بمزيج من ماء الورد مع بضع قطرات من عصير الليمون المخفف، حيث يساعد على إنعاش البشرة والحفاظ على نضارتها. أما التقشير، فيُفضل استخدام الشوفان المطحون مع العسل مرة كل عشرة أيام لإزالة الخلايا الميتة ومنح الوجه ملمسًا ناعمًا.

ومن النصائح المهمة لصاحبات البشرة العادية: الاستمرار في الروتين الطبيعي دون إهمال، لأن التغيرات المناخية قد تجعل البشرة تميل إلى الجفاف أو الدهون إذا لم تتم حمايتها بالترطيب والوقاية.

وأخيرًا لفتت خبيرة العناية بالبشرة، إلى أنه سواء كانت بشرتك دهنية أو حساسة أو مركبة أو جافة أو عادية، فإن الالتزام بروتين طبيعي متوازن يضمن الحفاظ على إشراقتها ونضارتها طوال فصل الخريف وما يليه.

