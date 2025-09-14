طرق العناية بالبشرة القمحاوية وتعزيز نضارتها وحمايتها من الاسمرار

البشرة القمحاوية تتميز بجمال طبيعي ولون دافئ يجعلها مناسبة لمعظم ألوان المكياج وأطياف الملابس، لكنها تحتاج لعناية خاصة لتظل متألقة وخالية من العيوب.

وهذا النوع من البشرة قد يتأثر بسرعة بأشعة الشمس، وقد يميل للجفاف أو ظهور التصبغات إن لم يتم الاهتمام به بانتظام.

طرق العناية بالبشرة القمحاوية

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طرق العناية بالبشرة القمحاوية لتعزيز نضارتها وحمايتها من الاسمرار، منها:-

استخدام غسول لطيف يناسب نوع بشرتك سواء دهنية، أو جافة، أو مختلطة.

تجنبي الصابون القاسي لأنه يزيل الزيوت الطبيعية.

اغسلي وجهك مرتين يوميا صباحا لإزالة إفرازات الليل، ومساء لتنظيف بقايا المكياج والأتربة.

البشرة القمحاوية تحتاج للترطيب حتى لو كانت دهنية، اختاري كريم أو جل خفيف يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الألوفيرا.

استخدمي الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الأرجان بكمية بسيطة ليلا.

التعرض المفرط للشمس سبب رئيسي لبهتان البشرة وظهور الكلف، لذا اختاري واقي شمس بعامل حماية (SPF 30 أو أكثر) وضعيه يوميا، حتى في الشتاء، زأعيدي وضعه كل ساعتين عند التعرض المباشر للشمس.

تناولي أطعمة غنية بفيتامين C (مثل البرتقال والكيوي) لتعزيز إشراق البشرة.

اهتمي بالأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 (السلمون، بذور الكتان) لترطيب الجلد من الداخل.

اشربي كمية كافية من الماء يوميا للحفاظ على مرونتها.

قومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين أسبوعيا لإزالة الخلايا الميتة وتجديد الطبقة السطحية.

استخدمي مقشرات لطيفة تحتوي على حبيبات ناعمة أو أحماض الفاكهة الطبيعية (AHA)، وبعد التقشير ضعي مرطب غني لتهدئة البشرة.

احرصي على تنظيف بشرتك جيدا قبل النوم لإزالة المكياج والشوائب.

استخدمي سيروم يحتوي على فيتامين E أو النياسيناميد لتفتيح البشرة وتجديدها أثناء الليل.

يمكن استخدام أقنعة طبيعية مثل قناع العسل والزبادي لترطيب وتغذية البشرة.

التصبغات والبقع الداكنة، مشكلة شائعة بالبشرة القمحاوية ل استخدمي منتجات تحتوي على فيتامين C أو مستخلص العرقسوس لتفتيحها تدريجيا.

نامي عدد ساعات كافٍ يوميا (7-8 ساعات) لتجنب شحوب الوجه.

تجنبي لمس وجهك بيديك كثيرا لتقليل انتقال البكتيريا.

مارسي الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية ومنح البشرة إشراقة طبيعية.

ابتعدي عن التدخين والمشروبات الغازية لأنها تؤثر سلبا على نضارة الجلد.

